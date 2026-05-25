24日、須坂市の市道でバイクと軽ワゴン車が衝突する事故があり、バイクを運転していた男子高校生が重体となっています。24日午後3時前、須坂市沼目の市道で、バイクと前からきた軽ワゴン車が衝突する事故がありました。この事故で、バイクを運転していた須坂市の男子高校生(16)が病院に搬送されましたが、肝臓を破裂する重体となっています。消防によりますと、搬送時、意識はあったということです。軽ワゴン車を運転していた女性