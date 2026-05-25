上海洋山港の第４期自動化ふ頭。（２０２５年３月２５日撮影、上海＝新華社配信）【新華社上海5月25日】中国上海税関がこのほど発表した4月の同市の貿易額は、前年同月比14.0％増の4559億元（1元＝約23円）で、単月として2、3月に続いて過去最高を更新し、15カ月連続で増加した。うち輸出は17.5％増の1961億7千万元、輸入は11.5％増の2597億3千万元で、そろって2桁増となった。1〜4月の累計は前年同期比19.7％増の1兆6800億元だ