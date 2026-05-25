NASA（アメリカ航空宇宙局）は2026年5月20日付で、「Moon Base（月面基地）」計画と今後のミッションに関する最新の状況を報告する記者会見を、日本時間2026年5月27日3時から開催すると発表しました。月面での持続的な滞在に向けた新たな展開NASAによると、今回の会見では月面での持続的な滞在の実現に向けた、これまでの進捗状況が報告されます。また、計画の進捗の一環として、新たな産業パートナーや今後のミッション計画につい