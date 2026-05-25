昨年、「世界で最も魅力的な都市ランキング」で第２位に輝いた街が、京都。そこで5月25日放送の「なるみ・岡村の過ぎるTV」は、「住みた過ぎる京都SP」と題して、過去に番組で取り上げた京都府の３大都市とその魅力を一挙紹介する。 ©ABCテレビ まずは、京都市の南に位置する京都府第２の都市・宇治市。そんな宇治が誇る名産品といえば、「お茶」。宇治周辺は緑茶発祥の地といわれ、「宇治茶」は宇治っ子自慢の大ブランド