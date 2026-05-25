兵庫県たつの市で親子が殺害された事件で、指名手配中の男が遺体発見前に「人を殺した」と警察に話していたことが分かった。しかし具体性に欠け事件として認識されず、その後の足取りも含め警察が行方を追っている。遺体発見前に容疑者と接触兵庫県たつの市で親子2人が殺害された事件で、指名手配された男が2人の遺体発見前に警察に「人を殺した」と話していたことが分かった。大山賢二容疑者（42）は5月13日ごろ、たつの市の住宅