◇MLB ツインズ 6-5 レッドソックス(日本時間25日、フェンウェイ・パーク)3試合連続安打を記録して以降は、2試合連続で代打起用にとどまっていたレッドソックス・吉田正尚選手。3試合ぶりのスタメン起用となったこの日は、今季初ホームラン含む4打数2安打1打点としました。ここまでなかなか存在感を見せられていなかった吉田選手。この日は「5番・DH」でのスタメン起用となります。雨の中で始まった試合でしたが、チームは初回に失