今さら人に聞けないような“音楽の基本”から、制作の裏側や専門テクニックといった“マニアックな知識”までを掘り下げる、SUPER EIGHTの冠番組『EIGHT-JAM』。5月24日（日）の同番組では、ドラム特集が放送された。【映像】ピエール中野が「日本で1番スゴい」と絶賛するドラマー今回スタジオにはトークゲストで高橋茂雄（サバンナ）、川田裕美が出演したほか、アーティストゲストとしてピエール中野（凛として時雨）、あらきゆう