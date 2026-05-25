【週刊ビッグコミックスピリッツ 26号】 5月25日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ雑誌「週刊ビッグコミックスピリッツ 26号」を本日5月25日に発売した。価格は510円。 表紙と巻頭グラビアは井口裕香さん。巻頭カラーは、5月29日に第6巻が発売する「ヨシダ檸檬ドロップス」。「九条の大罪」と「スノウボールアース」がセンターカ