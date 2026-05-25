スポーツ向けサポート・ケア製品ブランド『ZAMST(ザムスト)』を展開する日本シグマックス株式会社は20日、日本代表DF鈴木淳之介とのパートナーシップ契約締結を発表した。鈴木は昨年7月に湘南ベルマーレからコペンハーゲン(デンマーク)へ完全移籍。日本代表でもアピールし、北中米ワールドカップメンバー入りを果たした。同社はパートナーシップ契約の締結について「日本代表として、そして欧州の舞台で戦う中で求められるの