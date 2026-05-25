タレントで作家の宮田愛萌が5月23日、東京・ブックファースト新宿店で行われた新刊『ないなら書けばいいじゃない！』（大和書房）の出版記念イベントに出席し、同書への思いを語った。 参考：ホットケーキはなぜふくらむ？『マンガと図鑑でおもしろい！わかる身近な化学の本』 宮田愛萌にとって初の書き下ろしエッセイ『ないなら書けばいいじゃない！』は、2026年5月20日に発売。本書には、別れ話の記憶、家族