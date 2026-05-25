サンダーランドは24日のプレミアリーグ最終節でチェルシーに2-1で勝利し、プレミアリーグ昇格1年目ながら7位でUEFAヨーロッパリーグ(EL)出場権を獲得した。『BBC』や『スカイ・スポーツ』が選手の喜びの声を伝えている。2016-17シーズンのプレミアリーグを最下位で終えたサンダーランドは翌シーズンのチャンピオンシップ(英2部相当)でも最下位になり、以降の4年間は3部相当のEFLリーグ1を戦っていた。それでも22-23シーズンに