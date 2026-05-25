★人気テーマ・ベスト１０ １半導体 ２宇宙開発関連 ３量子コンピューター ４人工知能 ５フィジカルＡＩ ６グローバルニッチ ７データセンター ８半導体製造装置 ９蓄電池 １０ドローン みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で「ＴＯＰＩＸコア３０」が１４位となっている。「ＴＯＰＩＸコア３０」は、日本を代表する３０銘柄