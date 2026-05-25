ビジョンが大幅高している。前週末２２日の取引終了後に、自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。上限を１６５万株（自己株式を除く発行済み株数の３．２６％）、または１８億円としており、取得期間は５月２５日から８月３１日まで。株主還元の充実及び資本効率の向上を図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するためとしている。 出所：MINKABU PRESS