Duran Duranが、最新シングル「Free To Love feat. Nile Rodgers」のリミックスをリリースした。 （関連：Number_i、ブルーノ・マーズら所属の名門レーベルに名を連ねる必然デビュー曲から見据えていた“世界”の舞台） 今回は、ホース・ミート・ディスコ、DJホワイト・シャドウの両者による2バージョンのリミックスが公開。ホース・ミート・ディスコは多幸