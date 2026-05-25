キャベツでおうちビストロ♪簡単おしゃれなレシピ3品【キャベツでごちそう】【画像で確認】主役級からサラダまで！「キャベツでごちそう」バリエ20品今が旬のキャベツは、さまざまな調理法ができる食材。がっつりの炒めものはもちろん、ビストロ風の気取らずおしゃれなメニューだって、お手のものです。ということで今回は、簡単なのにワンランク上に見える、とっておきのキャベツレシピを3品、ご紹介します！堤 人美さん教えて