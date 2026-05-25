夏になると気になる、汗やニオイ、そして体毛。実はこれらは密接に関係しているという。パナソニックは5月21日、東京・渋谷区のPanasonic Beauty OMOTESANDOで「ラムダッシュ ボディトリマー」の新製品体験セッションを開催。夏本番に向け、メンズの体毛ケアによる新しいライフスタイルを提案。トークセッションを交えながらグルーミングの最新トレンドを紹介した。●体毛ケアで心地よさアップ、20代では日常の話題にパナソニ