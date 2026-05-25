【その他の画像・動画等を元記事で観る】 幾田りらが、神戸・横浜・ソウルの3ヵ所6公演で開催する3年ぶりのソロツアー『幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”』のファイナル公演を、5月24日、ソウル・オリンピック公園オリンピックホール公演にて行った。 ■ソウル公演には現地＆日本からスペシャルゲストが登場 シンガーソングライターとして活動し、YOASOBIのボーカルikuraとしても活躍する幾