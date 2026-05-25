【写真】大人っぽい雰囲気が溢れるブルーの着物姿を披露した齋藤飛鳥 齋藤飛鳥が自身のInstagramを更新し、着物姿のショットを披露した。 ■アニメアワードのプレゼンターとして登壇した齋藤飛鳥 5月23日に都内で開催された『クランチロール・アニメアワード 2026』。10回目となる世界中のアニメファンを熱狂させるクリエイターやミュージシャン、キャストを称える祭典に齋藤飛鳥