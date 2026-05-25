【動画＆写真】ニューヘアが話題のラウール／以前は襟足長めの金髪／黒髪×センター分けだったことも Snow Manのラウールが自身のTikTokを更新し、“魔法使い”のようなユニークな動画を公開。遊び心あふれる演出と、すっきりしたニューヘアに注目が集まっている。 ■ラウール、“魔法”のようにドリンクを出現させるユニーク動画公開 ラウールは「ドリンクを飲んで