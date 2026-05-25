ローソンは5月26日より、夏にぴったりの氷菓やアイスなど計14品を全国の「ローソン」にて順次販売する。ローソン、夏にぴったりの氷菓やアイスなど計14品発売今夏は、果汁や果肉を使用し、手頃な価格でフルーツを楽しめる商品として、国産フルーツの果汁・果肉を30%以上使用した「日本のフルーツ」シリーズの氷菓(268円)や、食べやすいスティック状の冷凍フルーツ「完熟生マンゴースティック」(181円)など、計4品がラインアップさ