福間香奈女流王位に大島綾華女流二段が挑戦する第37局女流王位戦五番勝負は、福間女流王位２連勝で迎えた第３局が５月23日（土）に福岡県飯塚市の「麻生大浦荘」で行われました。対局の結果、王道の四間飛車を用いた福間女流王位が112手で勝利。挑戦者の研究を打ち破って３連勝とし、８連覇の偉業を達成しました。○挑戦者得意の急戦形10日ほど前に行われた第２局では先手四間飛車をもって大島女流二段得意の金無双急戦を打ち破っ