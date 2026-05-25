2026年度のEV(電気自動車)補助金制度が本格稼働しています。100万円を超える補助金を受け取れる車種もあり、注目している方もいるでしょう。今回はEVの補助金ランキングとチェックしておきたい注目の車種を解説します。最大130万円の補助金が取得可能! 燃料調達難で考える「お買い得なEV」【2026年最新】電気自動車・補助金ランキング国が支給するEV向けの補助金は、「CEV補助金」(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金)という