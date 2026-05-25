子どもたちから寄せられた言葉に涙――。ファッションモデルでタレントの吉川ひなのが、24日に放送された日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』(毎週日曜22:00〜)にゲスト出演。2011年のハワイ移住、25年から始まった沖縄での新生活、そして7年ぶりとなるテレビ出演への思いを明かした。吉川ひなの1993年の13歳で芸能界デビューし、一躍“時の人”となった吉川。10代でブレークした当時について、「私は普通の10代の女の子だ