ユニクロから5月15日に発売された「ユーティリティバックパック」が、SNSで話題となっています。15インチのPCも入る収納力でありながら、すっきりとしたデザインが人気なのだとか。ユニクロ「ユーティリティバックパック」こちらが、すっきりとしたスタイリッシュな見た目と十分な収納力を両立したユニクロの新作「ユーティリティバックパック」です。容量は22L(約高さ48×横幅28×マチ14.5?)で、メイン収納には15インチのPCまで入