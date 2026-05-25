熱中症の危険性が極めて高い危険な暑さが予想されるとして、「熱中症警戒アラート」が沖縄県の八重山地方に発表されました。今年に入って「熱中症警戒アラート」が発表されたのは、全国で初めてです。環境省と気象庁は健康に関わる被害が生じるおそれがあるとして、エアコンの適切な使用やこまめな休憩、水分の補給など、熱中症対策を呼びかけています。