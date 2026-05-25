熊本県教育委員会と九州ルーテル学院大学が、教育活動の更なる充実を目指し連携する協定を結びました。 【写真を見る】教育活動の更なる充実を目指して県教委と九州ルーテル学院大学が連携協定熊本 教育活動の充実と教員育成へ 熊本県内では九州ルーテル学院大学で学んだ学生がその後、教員として働いています。 さらに、大学は学校現場への学生ボランティアの派遣や、大学教員が高校に出向いて特別講義