新型弾道ミサイルなどの大規模攻撃で4人が死亡しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は24日、首都キーウなどに対し、ロシアが新型中距離弾道ミサイル「オレシュニク」を含むミサイルとドローンによる大規模な攻撃を行ったと明らかにしました。4人が死亡、およそ100人が負傷したということです。一方、ロシア国防省はウクライナによる民間施設への攻撃に対する報復として、「オレシュニク」などで大規模攻撃を行ったとしていま