ダウンタウンの浜田雅功がChief Event Organizer（CEO）を務める音楽フェス『ごぶごぶフェスティバル2026』（6月6・7日／万博記念公園 東の広場）の公式Xが25日に更新され、タイムテーブルが発表された。【画像】『ごぶごぶフェス』2026年のタイムテーブル公式Xでは「規模拡大に伴い、今年はタイムテーブルを発表します！」と、2日間のスケジュールを予告した。それによると、DAY1（6月6日）はSOPHIA、アイナ・ジ・エンド、