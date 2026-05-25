【DFBポカール】バイエルン 3−0 シュトゥットガルト（日本時間5月24日／オリンピアシュタディオン）【映像】怪物FWケイン、“低空ミドルシュート”を放つ瞬間バイエルンに所属するイングランド代表FWのハリー・ケインが、神ムーブから先制点をマーク。神ムーブから先制点をマーク。意表をつく動き出しで相手DFを完全に置き去りにし、ファンたちが歓喜した。バイエルンは日本時間5月24日、DFBポカール決勝でシュトゥットガルトと対