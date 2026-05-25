先月、東京・葛飾区の路上で男性4人が催涙スプレーを噴射され金塊を奪われた事件で、警視庁が実行役の19歳の男2人を逮捕しました。強盗傷害の疑いで逮捕された職業不詳の19歳の男2人は先月28日、葛飾区・東新小岩の路上で金塊の取引に訪れた男性4人に催涙スプレーを噴射し、殴るなど暴行を加えた上、金塊2キロが入ったとみられるリュックサックを奪い外傷性くも膜下出血などの重軽傷を負わせた疑いがもたれています。警視庁により