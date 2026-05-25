大相撲夏場所で２０２２年春場所以来、２度目の優勝を果たした小結若隆景（荒汐部屋）が千秋楽から一夜明けた２５日、両国国技館で記者会見を開いた。右膝の大けがを乗り越えて２５場所ぶりに抱いた賜杯に「諦めずにやってきてよかった」と喜びをかみ締めた。千秋楽まで７人に優勝の可能性が残っていた混戦。１２勝３敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦で「思い描いた通りの相撲を取れた」。激闘を終えて「精神的にも肉体的にも