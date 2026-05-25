iPadには、環境音を再生できる「バックグラウンドサウンド」という機能があります。iOS 26では新たに環境音の種類が増えたほか、イコライザによる音質調整やタイマー設定、さらには「ショートカット」アプリとの連係も可能になりました。iPadで集中やリラックスしたいときなどに便利に利用できますので、使い方をマスターしておきましょう。○環境音を流せる「バックグラウンドサウンド」とはiPadで仕事をしているときに集中できな