1,000円前後でお酒1杯＋つまみを楽しむ「1000円くらいで1杯飲んで帰りたい」シリーズ。今回は天下一品です。天下一品といえば「こってり」スープが有名なラーメン屋さんですが……実はちょい飲みを楽しめるメニューもあるんです。天下一品でちょい飲みしてきました○3サイズのビールに一品メニューがうれしい天下一品はチェーン店ではありますが、1人ではちょっと入りづらいかも?? と勝手に敬遠していた時期がありました。しかし数