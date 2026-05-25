東映特撮ファンクラブ(TTFC)は、6月7日に配信開始する同サービスの10周年記念作品『フォルティクス 配信!推しを継ぐもの』について新予告を解禁した。新予告は30秒のキャラクター別予告編として、鈴木福・濱田龍臣・武田玲奈のトリプル主演3人それぞれにフォーカスした全3種を公開。キャラクターごとに異なる視点と感情から、『フォルティクス 配信!推しを継ぐもの』の世界観を描き出す。さらに、追加キャスト3名も解禁した。○主