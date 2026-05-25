米国・ＡＥＷのＰＰＶ「ＤＯＵＢＬＥｏｒＮｏｔｈｉｎｇ（ＤｏＮ）」（ニューヨーク）が２４日（日本時間２５日）に放送され、オーエン・ハート杯男子トーナメント準々決勝でウィル・オスプレイ（３３）がサモア・ジョー（４７）を下し準決勝に進出した。首の負傷により長期欠場していたオスプレイは３月に復帰。古巣の新日本プロレスでは「ユナイテッド・エンパイア」のグレート―Ｏ―カーン＆ＨＥＮＡＲＥとＮＥＶＥＲ無