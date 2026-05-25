「うちの奥さんに“太ったね”とか“かっこ悪いね”とか言われたくない」――。俳優の唐沢寿明が、24日に放送された日本テレビのバラエティ番組『メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜』(毎週日曜12:45〜 ※関東ローカル、TVerで最新話を無料配信)で、妻・山口智子への思いをのぞかせた。唐沢寿明○被災地を巡る「GO!GO!ラリー」への思い兼近大樹(EXIT)、満島真之介ととも巡る今回の旅の舞台は、千葉県富里市。唐沢が“メシ