「日本生命セ・パ交流戦２０２６」は２６日に開幕する。各球団が、普段は対戦しないリーグの６球団と３試合ずつ計１８試合を戦う。広島の交流戦キーマンは、小園海斗内野手。３月のＷＢＣに広島から唯一出場した看板選手は、昨季チームトップで１２球団３位の打率３割６分５厘をマークした。開幕当初は不振に苦しんだ好打者が、真価を発揮して上位進出のきっかけをつくる。＊＊＊＊＊＊小園にとって攻守で味