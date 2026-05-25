新作が登場するたび話題を集める【ミスタードーナツ】。つい新作に目がいきがちですが、今回は長年愛され続けるドーナツを使った、アレンジ技をご紹介します。これからの季節にぴったりで見た目も華やか。思わず試したくなりそうです。 1975年発売！ サクサク食感と優しい甘さが魅力 揚げ色がきれいな「オールドファッション」。生地の割れ目は偶然ではなく、裏面から揚げてひっくり返す際に、