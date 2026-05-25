お笑いコンビ「モリマン」が２５日、都内で「モリマンフェスＴｈｅＦｉｎａｌ」の取材会を行った。昨年、会場となった北海道公演（ＺｅｐｐＳａｐｐｏｒｏ）のお酒が売り切れ、「経済効果があった」と胸を張るほどの大盛況ぶりを見せた大人気フェスが今年も開催。タカアンドトシやまちゃまちゃ、トム・ブラウンら芸人仲間に加え、清水ミチコやＭＡＸ、野沢直子率いるバンド「ＥＬＥＣＴＲＩＣＭＡＣＨＩＮＥＧＵＮ