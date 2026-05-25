カフェでのんびりしていると、いつの間にか時間が経っていることがありますよね。そのようなときに「席を譲って」と言われたら――？ 今回は、筆者の友人が体験したカフェでのエピソードを紹介します。 カフェで本を読んでいると…… 私はとても本が好き。休日になると時間の許す限り本屋巡りをして、足にマメができてしまうほどです。 ずっと読みたかった本がやっと入荷したため、書店へ受け取りに行きま