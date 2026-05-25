SNSで知り合った人物から仮想通貨の投資話を持ち掛けられ、名古屋市名東区の女性が現金約5300万円をだまし取られました。 警察によりますと、名東区の70代の女性は去年9月インターネットで投資に関する広告にアクセスしLINEに誘導されました。 その後、投資会社社員を名乗る人物らから「4月末に上場する予定の仮想通貨を可能な限り購入しておくことで、上場後にお金が8倍になる」などと仮想通貨の投資を勧め