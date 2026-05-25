巨人は２５日、育成選手のフリアン・ティマ外野手（２１）を支配下登録すると発表した。背番号は「０１３」から「５０」に変更となることが決まった。都内の球団事務所で契約後に会見が行われた。冒頭で「こんにちは。支配下になりました。これから１軍で頑張ります」と日本語であいさつ。最近の好きな日本語を聞かれると「よし！」と明かし、「自分のやる気を出させるために気に入っています」と説明。色紙に直筆で書いて披露