モデルでタレントの高田秋が22日、自身のインスタグラムで愛らしい母子ショットを公開し、反響を呼んでいる 【写真】ぎゅっと抱き寄せ全開の愛町中華の顔がママの顔に 座って我が子を抱き、今にもキスしてしまいそうな微笑ましい姿をアップした高田。「ポテトもいてわちゃわちゃが 凄かったけど（息子眠くてぐずぐず） 皆さんのおかげで楽しく撮れました」と成長した息子との写真に感慨深げ。 愛犬ポテトと息子との愛ら