東海地方は、この先2週間、雨の降る日はあるものの長くは続かない見込みです。28日(木)や6月3日(水)頃を中心に雨が降りますが、その他の日は晴れる日が多いでしょう。気温は、30℃前後まで上がる日が増え、暑い日が多くなりそうです。今日25日(月)日差しのパワーで気温上昇熱中症注意雲が多かった昨日24日に比べ、今日25日(月)の東海地方は、雲が少なく、朝からしっかり日差しが届いています。午後も、本州付近は高気圧に覆わ