大田（テジョン）のある私立大学の教授が、講義中に学生に対して女性蔑視的な発言や暴言をしたとされ、物議を醸している。25日、聯合ニュースによると、昨年11月、大田のある私立大学のオンラインコミュニティ「エブリタイム」には、A教授が講義中に「韓国の女性10人中8人は売春で小遣いを稼いだことがあるだろう」と発言したとの投稿が書き込まれた。A教授が以前から人格を侮辱するような発言を頻繁にしていたとの証言が相次ぐと