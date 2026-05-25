＜3＞米陸軍、100万ドル未満迎撃ミサイル計画5月17日、軍事メディアのディフェンスブログは、米陸軍が1発あたり100万ドル未満のミサイルを確保するため公式情報提供依頼書（RFI）を発行したと報じた。これは陸軍が公開的に明らかにした最も具体的な費用中心の武器調達課題の一つだ。文書は、完成品の迎撃ミサイルからロケットモーター、シーカー、射撃統制システムなどの個別構成品にいたるまで5つの主要課題を扱っている。また、