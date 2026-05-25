本格的に軍事力の増強に取り組んでいる日本が宇宙領域における能力強化のための計画を公開した。宇宙作戦を担当する兵力を880人に増やすなど、日本の軍事宇宙能力を拡張する計画だ。現在、宇宙領域では中国の軍事衛星が約240基にのぼり、米国より多い状況だ。日本は米国との協力を通じて対応しようとしている。＜1＞日本、野心的な宇宙軍備拡張計画を公開日本防衛省が宇宙領域における防衛力増強に関する包括的なブリーフィング文