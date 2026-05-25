「関税費用10％」。米ワシントンの日本食レストランのメニューに、こんな文言が書かれたステッカーが貼られていた。事情を尋ねると、日系の店主はたどたどしい英語で「関税のせいで仕方なかった」と話し、繰り返し「すみません」と口にしていた。同席していた経済専門家は、「当然の流れだ」と語った。彼は、「関税は米国の富を略奪してきた国々が負担することになる」というドナルド・トランプ大統領の主張は、最初から嘘だったと