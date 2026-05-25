俳優の石田ゆり子（56）がInstagramを更新。生活雑貨があふれる自宅での無防備な姿を披露し、反響を呼んでいる。【映像】石田ゆり子の生活感あふれる自宅や無防備な姿（複数カット）これまでもInstagramで、無造作に積まれた洗濯物や段ボールが置かれた部屋でくつろぐペットたちの写真など、生活感あふれる自宅の様子をたびたび公開してきた石田。また、「ハニオ日記」とハッシュタグを付けた投稿では、飼い猫のハニオ目線で日