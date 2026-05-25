兵庫県手延素麺協同組合は5月9日、大神神社例祭を執り行った。組合と業界の発展、最盛期を迎える夏商戦の商売繁盛を祈念し、毎年「揖保乃糸」の手延べそうめん生産がひと段落する時期に開催している。当日は組合関係者をはじめ販社、製粉・機械メーカーなどの納入業者ら多数が参拝した。揖保乃糸資料館そうめんの里では、流しそうめんや地元企業による出展ブースが設けられ、組合員らが家族連れで訪れ賑わいを見せた。また、資